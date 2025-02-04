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أمريكا تبدأ ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى قاعدة جوانتانامو

09:16 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

البيت الأبيض

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وكالات

أعلن البيت الأبيض أنّ أولى عمليات ترحيل مهاجرين معتقلين جوا إلى قاعدة جوانتانامو العسكرية في كوبا هي "قيد التنفيذ"، مع تصدّي إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجرة غير النظامية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، "انطلقت أولى الرحلات من الولايات المتحدة إلى خليج جوانتانامو وعلى متنها مهاجرون غير نظاميين".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد من البنتاجون ووزارة الأمن الداخلي توسيع منشأة احتجاز المهاجرين في القاعدة، لاحتجاز أكثر من 30 ألف مهاجر.

وقال مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز" إن الرحلة ستحمل ما يقرب من 12 مهاجرًا.

تضاف الرحلة إلى خليج جوانتانامو إلى الرحلات الجوية العسكرية التي رحلت بالفعل مهاجرين إلى جواتيمالا وبيرو وهندوراس والهند.

ووقع الرئيس ترامب العديد من المراسيم لكبح الهجرة غير الشرعية بعد توليه المنصب.

ويسمح في الوقت الحالي مجددا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال المهاجرين غير الشرعيين في أماكن حساسة مثل الكنائس أو المدارس أو المستشفيات، وهو تحول عن الترتيبات التي كانت مطبقة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

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