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عائلات الأسرى: حان الوقت ليعيش الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بسلام

09:02 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وأن يعيش الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بسلام.

وأشارت عائلات الأسرى في بيانها، إلى أنها جائت إلى واشنطن لشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دوره في الصفقة ولمواصلة الضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستمرار فيها.

ووجهت عائلات الأسرى حديثها إلى ترامب، قائلة إنها تريد عودة جميع الأسرى إلى الوطن بشكل فوري، مطالبة الرئيس الأمريكي بمواصلة العمل لإنجاح صفقة التبادل مع حماس.

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