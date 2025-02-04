"أجسام خارجية".. التحقيقات تكشف سبب حادث طائرة أذربيجان

وكالات

أعلنت لجنة تحقيق كازاخية، الثلاثاء، أنّ الطائرة الأذربيجانية التي تحطّمت في كازاخستان في ديسمبر الماضي، تضرّرت في الجوّ على الأرجح بـ"أجسام خارجية" لم تحدّد طبيعتها.

وتضررت الطائرة خلال رحلة إلى روسيا في كارثة أوقعت 38 قتيلا واتُّهم الجيش الروسي بأنّه أسقطها خطأ.

ولم يحدّد التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق سبب انحراف الطائرة عن مسارها، علما بأنّ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قال مرارا إنّ الطائرة تعرضت من طريق الخطأ لإطلاق نار من الأرض من الدفاعات الجوية الروسية.

سيتم إجراء "التحقيقات وتقييم الخبراء" لتحديد طبيعة ومصدر هذا الضرر، كما ورد في الوثيقة التي جاءت في 53 صفحة. وكان من المفترض أن تنشر النتائج نهاية يناير، أي بعد 30 يوما كحد أقصى من وقوع الحادث.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر لنظيره الأذربيجاني عن"الحادث المأساوي" بشأن تحطم الطائرة.

وقال الكرملين، إن بوتين أبلغ نظيره الأذربيجاني إلهام علييف أن الدفاع الجوي الروسي كان نشطا عندما حاولت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الهبوط في غروزني قبل أن تتحطم.

وأضاف أن بوتين أبلغ علييف في مكالمة هاتفية أنه "خلال ذلك الوقت، تعرضت غروزني و(بلدة) موزدوك وفلاديكافكاز لهجمات من طائرات مسيّرة قتالية أوكرانية وأن الدفاع الجوي الروسي كان يصد هذه الهجمات".

لكن بوتين لم يوضح ما إذا كان الدفاع الجوي الروسي قد أصاب الطائرة بشكل مباشر.