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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ترامب يقصد بـ"تنظيف غزة" جعلها صالحة للعيش

08:48 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

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وكالات

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، إنه سيلتقي رئيس الوزراء القطري في فلوريدا يوم الخميس المقبل.

وأكد ويتكوف، على ضرورة حل المشكلة الكبرى المتعلقة بالمكان الذي سيذهب إليه سكان غزة، مشيرا إلى أن مسألة المكان الذي سيذهب إليه الفلسطينيون مسألة كبيرة وهذا ما تعمل واشنطن على حله.

وأوضح ويتكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصد بتصريحه "تنظيف غزة" أي جعلها صالحة للعيش بعد الدمار الذي حل بها وعدم توفر شروط الحياة الأساسية.

وأشار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إلى أنه "لا يمكن أن نقول للفلسطينيين إنه يمكنهم العودة إلى غزة بعد 5 أعوام لأنه أمر غير واقعي".

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ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تصريح ترامب بتنظيف غزة رئيس الوزراء القطري
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