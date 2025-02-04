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الكرملين ينتقد تعزيز الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي ويعتبره "قصر نظر"

08:41 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ)

وصفت روسيا جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي بأنها سياسة قصيرة النظر ومدمرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، إن الاستعداد للحرب يزداد في الاتحاد الأوروبي، مما يفضي إلى زيادة الاستثمارات في الأسلحة بذريعة التهديد من روسيا.

وأضاف: "من الواضح أن المزيد من الزيادات في الإنفاق سيترتب عليها آثار سلبية للغاية وستؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي في أوروبا، الأمر الذي سيؤثر على كل أوروبي".

وتقدر المفوضية الأوروبية الاستثمارات الدفاعية الإضافية التي ستكون مطلوبة على مدار العقد المقبل بحوالي 500 مليار يورو (نحو 513 مليار دولار).

وانتقد بيسكوف أيضا اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال أوكرانيا بعض الموارد المعدنية للولايات المتحدة مقابل المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأضاف أنه اتفاق تجاري قائلا: "إن هذا مقترح لشراء المساعدة.. بالطبع، سيكون عدم منح أي مساعدة على الإطلاق أفضل، وبذلك سيسهل إنهاء الصراع".

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر مانحين لمساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا منذ غزو روسيا لأراضيها في فبراير عام 2022.

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الكرملين الاتحاد الأوروبي دميتري بيسكوف روسيا
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