الشرع: نعمل على بناء استراتيجية مشتركة مع تركيا لمواجهة التهديدات الأمنية بالمنطقة

وكالات

عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع، عن شكره لتركيا على مواقفها التاريخية مع الشعب السوري.

وقال الشرع، إن سوريا بدأت العمل المشترك مع تركيا في ملفات عدة، كما وجه الدعوة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح الشرع، أن إدارته الانتقالية تعمل على بناء استراتيجية مشتركة مع تركيا من أجل مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة بما يضمن الأمن والاستقرار الدائم لسوريا وتركيا.

وأشار الشرع، إلى أنه تشاور مع الرئيس التركي بشأن التهديدات التي تحول دون استكمال وحدة الأراضي السورية في شمال شرقي البلاد، كما ناقشا ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا وتطبيق اتفاق 1974.

وأكد الرئيس السوري، على أهمية تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة استراتيجية عميقة في كل المجالات.