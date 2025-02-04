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أردوغان: مستعدون لدعم إعمار المدن المدمرة في سوريا

08:25 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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وكالات

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداده لدعم إعمار المدن المدمرة في سوريا.

وقال أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغت الرئيس السوري أحمد الشرع باستعداد أنقرة لتقديم الدعم اللازم لسوريا في مكافحة كل أشكال الإرهاب سواء تنظيم الدولة "داعش" أو حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه".

وشد أردوغان على أن الشعب السوري تعرض للظلم والإبادة الوحشية والتهجير منذ 13 عاما، مشيرا إلى أن السوريين واصلوا النضال ضد النظام الظالم "نظام الرئيس السابق بشار الأسد" حتى تحقق النصر له.

وأكد أردوغان على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري، مشيرا إلى أنه أوضح هذا الأمر للرئيس السوري أحمد الشرع و"نحن في بداية التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين".

وأوضح أردوغان، أن أنقرة سترفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي، مؤكدا أن اتحاد قوة تركيا مع سوريا سيكون مهما من أجل السلام و"سنؤسس معا منطقة خالية من الإرهاب تماما".

ولفت الرئيس التركي، إلى أن هناك بعض العراقيل أمام نهضة سوريا منها العقوبات المفروضة، متعهدا بأن أنقرة ستعمل جاهدة على رفعها.

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