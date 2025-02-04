أردوغان: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الشعب السوري تعرض للظلم والإبادة الوحشية والتهجير منذ 13 عاما.

وأشار أردوغان، إلى أن الشعب السوري واصل النضال ضد النظام الظالم "نظام الرئيس السابق بشار الأسد" حتى تحقق النصر له.

وأكد أردوغان على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري، مشيرا إلى أنه أوضح هذا الأمر للرئيس السوري أحمد الشرع و"نحن في بداية التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين".

وأوضح أردوغان، أن أنقرة سترفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي، مؤكدا أن اتحاد قوة تركيا مع سوريا سيكون مهما من أجل السلام و"سنؤسس معا منطقة خالية من الإرهاب تماما".

ولفت الرئيس التركي، إلى أن هناك بعض العراقيل أمام نهضة سوريا منها العقوبات المفروضة، متعهدا بأن أنقرة ستعمل جاهدة على رفعها.