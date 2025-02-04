إعلان

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر عددًا من المنازل بجنوب لبنان

08:08 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منازل بجنوب لبنان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (د ب أ)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، فجرت القوات الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء عددا من المنازل في بلدة عيترون الحدودية، وتمت تسويتها بالأرض".

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت في أول فبراير الحالي أن وحدات الجيش اللبناني انتشرت في بلدة عيترون في جنوب لبنان ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني في جنوب لبنان بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الحالي، ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال يفجر منازل بجنوب لبنان قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عيترون الحدودية بجنوب لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أردوغان: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي

إعلان

إعلان

* قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بفبركة رسالة موظف دار الأوبرا
عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل