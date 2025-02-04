الأمم المتحدة: تشكيل اللجنة الاستشارية في ليبيا لتمكين إجراء الانتخابات بالبلاد

طرابلس - (د ب أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي.

وقالت البعثة في إيجاز بموقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، إن مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في "تقديم مقترحات، ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين لجنة 6+ 6 الانتخابية".

وتتكون اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، ووفق البعثة فقد تم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية، الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، والقدرة على تحقيق التوافق، مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا، فضلا عن العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

ومنذ آخر انتخابات برلمانية أجريت منتصف عام 2014 تعاني ليبيا من انسداد سياسي وانقسام في مؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، الأمر الذي أدى لعدم القدرة على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في ديسمبر 2021.