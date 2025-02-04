القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 5 عناصر من داعش في العراق

بيروت - (د ب أ)

قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن العراقية قتلت خمسة عناصر من تنظيم داعش بمحافظة كركوك بمساعدة القوات الأمريكية.

وذكرت القيادة المركزية في منشور عبر منصة إكس، أنه تم تنفيذ العملية يوم الجمعة الماضي وتم خلالها استخدام "ضربات جوية دقيقة".

وأضافت: "تم العثور على عدة أحزمة ناسفة وأعتدة أخرى في عملية إخلاء أولية بعد الضربة".

ووفقا للقيادة كانت العملية جزءا من جهود جارية "لإضعاف (قدرات تنظيم داعش)".

وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية قدمت "دعما فنيا واستخباراتيا" خلال العملية.

يشار إلى أنه رغم إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على تنظيم داعش غير أن التنظيم لا يزال نشطا في البلاد.