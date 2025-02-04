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رئيس الأركان من موقع هجوم حاجز تياسير: هذه عملية صعبة علينا

07:50 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

أيال زامير رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أيال زامير، من موقع عملية حاجز تياسير بالضفة الغربية، "هذه عملية صعبة فقدنا فيها جنديين من قوات الاحتياط".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، قد أعلنت في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، أن مسلحًا تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير، وبدأ بإطلاق النار واندلعت اشتباكات بينه وبين الجنود، مما أدى لمقتل جنديين اثنين وإصابة 8 آخرين، حالة 2 منهم حرجة.

ووقعت عملية هجوم، صباح اليوم الثلاثاء،عند حاجز تياسير شمالي مدينة طوباس بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 8 من الجنود الإسرائيليين، في هجوم أحدث حالة استنفار أمني واسعة، فتحت على إثرها تحقيقات للكشف عن تفاصيل العملية والملابسات المحيطة بها.

وتمكن منفذ العملية من التسلل إلى المجمع العسكري القريب من حاجز تياسير الذي يعد منطقة انتشار لجيش الاحتلال حيث ينفذ عملياته، ثم بدأ بإطلاق النار عليهم. ويُعتقد أن المنفذ كان يملك معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات الجنود وأماكنهم، ما جعله ينجح في استهدافهم بشكل مفاجئ، وذلك بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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