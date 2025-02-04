وزير الخارجية القطري يصل إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

بيروت - (د ب أ)

وصل رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عصر اليوم الثلاثاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء القطري في المطار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ومن المقرّر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف تشكيل حكومة جديدة القاضي نواف سلام.

كانت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر قد أعلنت خلال زيارة للبنان في شهر أكتوبر الماضي إطلاق جسر مساعدات جوي من الدوحة إلى بيروت، وشددت الوزيرة على الدعم المستمر للبنان، مؤكدة أنه "دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية وللقوات المسلحة اللبنانية"، كما أنه "دعم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة".