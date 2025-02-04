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أكسيوس: نتنياهو قرر إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى قطر

07:30 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الاستجابة لطلب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بإرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى قطر.

وأشار المصدر، إلى أن قرار نتنياهو بإرسال وفد المفاوضات إلى قطر لمنع حماس من إيجاد ذريعة لعدم المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت، ومعنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار في غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار ويراوغ ويماطل في تنفيذه.

وأكد القانوع أن الإيواء والإغاثة للشعب الفلسطيني قضية إنسانية ملحة لا تحتمل مراوغة ومماطلة الاحتلال.

وأضاف الناطق باسم حركة حماس، أن إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها،

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه 42 يومًا، تسلم خلالها الحركة 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

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