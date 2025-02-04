بجانب دمار الحرب.. أكوام القمامة تضاف لمشكلات مدينة غزة

غزة - (أ ب)

ارتفعت أكوام كبيرة من القمامة وسط الأنقاض الناجمة عن تدمير مبان في مدينة غزة، في علامة أخرى على مصاعب يواجهها الفلسطينيون فيما يعودون إلى منازلهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأظهرت لقطات مصورة من وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) الأسبوع الجاري تلالا من القمامة تكسو الشوارع بمدينة غزة، كثيرا ما تكون إلى جوار مبان منهارة جزئيا، وشرع الأطفال يلتقطون الغذاء أو أي شيء ينفع أسرهم من إحدى الأكوام.

وقال أبو سعد صالح، أحد سكان المدينة: "إنها (أكوام القمامة) تنشر الأمراض بين الأشخاص والحكة والسعال بين الأطفال، ويحرقها السكان ويدخل الدخان منازلنا، لقد دمرتنا، أزيلوا هذه القمامة من عندنا لوجه الله".

ودمرت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مدار 15 شهرا من الحرب معظم مدينة غزة والمناطق المحيطة بها شمالي قطاع غزة، وانهارت الخدمات البلدية مثل جمع القمامة في بداية الحرب، مما جعل من الشوارع المكان الوحيد الذي يتم التخلص من النفايات به.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن أول أمس الأحد أن القطاع بات "منطقة منكوبة إنسانيًا" جراء الدمار الواسع والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن "العدوان الإسرائيلي" على مدار 15 شهرا.