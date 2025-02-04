إعلان

بجانب دمار الحرب.. أكوام القمامة تضاف لمشكلات مدينة غزة

07:24 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

أكوام القمامة تضاف لمشكلات مدينة غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة - (أ ب)

ارتفعت أكوام كبيرة من القمامة وسط الأنقاض الناجمة عن تدمير مبان في مدينة غزة، في علامة أخرى على مصاعب يواجهها الفلسطينيون فيما يعودون إلى منازلهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأظهرت لقطات مصورة من وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) الأسبوع الجاري تلالا من القمامة تكسو الشوارع بمدينة غزة، كثيرا ما تكون إلى جوار مبان منهارة جزئيا، وشرع الأطفال يلتقطون الغذاء أو أي شيء ينفع أسرهم من إحدى الأكوام.

وقال أبو سعد صالح، أحد سكان المدينة: "إنها (أكوام القمامة) تنشر الأمراض بين الأشخاص والحكة والسعال بين الأطفال، ويحرقها السكان ويدخل الدخان منازلنا، لقد دمرتنا، أزيلوا هذه القمامة من عندنا لوجه الله".

ودمرت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مدار 15 شهرا من الحرب معظم مدينة غزة والمناطق المحيطة بها شمالي قطاع غزة، وانهارت الخدمات البلدية مثل جمع القمامة في بداية الحرب، مما جعل من الشوارع المكان الوحيد الذي يتم التخلص من النفايات به.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن أول أمس الأحد أن القطاع بات "منطقة منكوبة إنسانيًا" جراء الدمار الواسع والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن "العدوان الإسرائيلي" على مدار 15 شهرا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تدمير مبان في مدينة غزة أكوام القمامة تضاف لمشكلات غزة صفقة غزة اتفاق وقف إطلاق النار حماس إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أكسيوس: نتنياهو قرر الاستجابة إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى قطر

إعلان

إعلان

عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات