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فيديو| مراسم استقبال رسمية للرئيس السوري الشرع في تركيا

07:07 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

أحمد الشرع

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وكالات

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة مراسم استقبال رسمية للرئيس السوري، كما وُضعت صورة الرئيسين التركي والسوري على الواجهة الخارجية لمبنى وزارة الاتصالات التركية.

وتم تنصيب قائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية الأربعاء الماضي.

كما تم تعطيل العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب.

وأعلن المتحدث باسم قطاع العمليات العسكرية للحكومة السورية الجديدة، العقيد حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للبلاد "في المرحلة الانتقالية"، كما أعلن عن حل الفصائل المسلحة في البلاد، وقال إنها ستندمج في المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن الشرع سيتولى تشكيل مجلس تشريعي مؤقت حتى يتم إعداد دستور جديد.

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري أحمد الشرع أنقرة تركيا
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