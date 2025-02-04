فيديو| مراسم استقبال رسمية للرئيس السوري الشرع في تركيا

وكالات

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء.

سيحتسون أطيب المرطبات !!! 😉



مشاهد قبل قليل تركيا سوريا 🇹🇷💚🇸🇾❤️



🚨عاجل الرئيس السوري أحمد الشرع و الوفد المرافق له في ضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ! #Erdogan #Sharaa #Syria pic.twitter.com/B9dqYRuFGl — Mohanad Shaabani (@MohanadShaabani) February 4, 2025

وأظهرت لقطات مصورة مراسم استقبال رسمية للرئيس السوري، كما وُضعت صورة الرئيسين التركي والسوري على الواجهة الخارجية لمبنى وزارة الاتصالات التركية.

صور الرئيس السوري #أحمد_الشرع تُزين مبنى رئاسة الإتصالات في #تركيا فرحاً بقدومه إلى أرض العُثمانيين ❤️🇹🇷



المحافل والمواكب تنتظر حفيد الأمويين pic.twitter.com/jpRKVhw0ew — اسراء أردوغان - Esra 🇹🇷 (@EssraTurke) February 4, 2025

وتم تنصيب قائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية الأربعاء الماضي.

كما تم تعطيل العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب.

وأعلن المتحدث باسم قطاع العمليات العسكرية للحكومة السورية الجديدة، العقيد حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للبلاد "في المرحلة الانتقالية"، كما أعلن عن حل الفصائل المسلحة في البلاد، وقال إنها ستندمج في المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن الشرع سيتولى تشكيل مجلس تشريعي مؤقت حتى يتم إعداد دستور جديد.