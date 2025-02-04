تركيا: على المجتمع الدولي منع نتنياهو من استئناف الإبادة الجماعية بغزة

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، على المجتمع الدولي اتخاذ موقفًا موحدًا لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استئناف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة لتحقيق مكاسب سياسية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد فيدان، إن تركيا ستقف إلى جانب مصر ضد الأفكار الرامية لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف فيدان، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي في العاصمة أنقرة اليوم، أن تركيا ترفض تهجير الفلسطينيين رفضًا تامًا جانب مصر والأردن.