مسؤول أمريكي: ترامب يرى أنه من غير الإنساني إجبار الناس على العيش في غزة



وكالات



قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن قطاع غزة موقع مهدم وأنه من غير الإنساني إجبار الناس على العيش فيه.



وأضاف المسؤول الأمريكي، أن ترامب يعتقد أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق 10 إلى 15 عامًا، مؤكدًا أن ترامب يركز على إطلاق سراح الأسرى وضمان عدم قدرة حركة حماس على الاستمرار في حكم القطاع.



وأشار إلى أنه "مع قيادة الرئيس دونالد ترامب تتحسن شراكتنا التاريخية مع إسرائيل بسرعة كبيرة"، موضحًا أن ترامب هو الرئيس الأكثر تأييدًا لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.



وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تدهورًا في العلاقات مع إسرائيل، في إشارة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.



وتابع أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحثان اليوم الثلاثاء الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فضلًا عن مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقبل نحو أسبوع، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة، خاصةً مصر والأردن، من أجل "تطهير غزة وإحلال السلام في المنطقة"، مضيفًا أن القطاع مُدمر، المقترح الذي أثار ردود فعل دولية وإقليمية واسعة.

ومن جانبها، أكدت مصر رفض المقترح الأمريكي، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وعدم المشاركة في تهجيره منها، كما رفض الأردن أيضًا المقترح، قائلًا إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.