قبل ساعات من تنفيذ الرسوم الجمركية.. ترامب سيجري اتصالًا مع الرئيس الصيني

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتصل اليوم الثلاثاء بالرئيس الصيني شي جين بينج.

ويأتي هذا الاتصال، بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية مضادة لتلك التي فرضها ترامب على بكين، على واردات الغاز الطبيعي والفحم والنفط الخام ومعدات المزارع القادمة من الولايات المتحدة كما ستفرض تعريفات جمركية على بعض صادرات السيارات ، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصين أعلنت أن الرسوم الجمركية التي تتراوح نسبها بين 10 و15%، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 فبراير الجاري، في الوقت الذي ستدخل فيه الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ مساء اليوم الثلاثاء.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على كل من كندا والمكسيك بنسبة 25% بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين ودخول المخدرات عبر حدود الولايات المتحدة، فضلًا عن فرض 10% على الواردات القادمة من الصين.