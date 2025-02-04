إعلان

قبل ساعات من تنفيذ الرسوم الجمركية.. ترامب سيجري اتصالًا مع الرئيس الصيني

06:40 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتصل اليوم الثلاثاء بالرئيس الصيني شي جين بينج.

ويأتي هذا الاتصال، بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية مضادة لتلك التي فرضها ترامب على بكين، على واردات الغاز الطبيعي والفحم والنفط الخام ومعدات المزارع القادمة من الولايات المتحدة كما ستفرض تعريفات جمركية على بعض صادرات السيارات ، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصين أعلنت أن الرسوم الجمركية التي تتراوح نسبها بين 10 و15%، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 فبراير الجاري، في الوقت الذي ستدخل فيه الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ مساء اليوم الثلاثاء.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على كل من كندا والمكسيك بنسبة 25% بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين ودخول المخدرات عبر حدود الولايات المتحدة، فضلًا عن فرض 10% على الواردات القادمة من الصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب التجارية تنفيذ الرسوم الجمركية ترامب يجري اتصال مع الرئيس الصيني إعلان الصين فرض رسوم جمركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول أمريكي: ترامب يرى أنه من غير الإنساني إجبار الناس على العيش في غزة

إعلان

إعلان

عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات