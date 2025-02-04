جيش الاحتلال: عمليتنا العسكرية في شمال الضفة الغربية متواصلة

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية متواصلة.

وزعم هاجاري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 55 مقاوما واعتقلت نحو 380 بعمليات للجيش والشاباك والشرطة بالضفة الغربية يناير الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنود الاحتياط وإصابة 8 آخرين في هجوم حاجز تياسير شرق طوباس بالضفة الغربية، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الموقع العبري أن أحد القتلى بهجوم تياسير قائد فرقة في كتيبة الاحتياط رقم 8211 التابعة للواء إفرايم الإقليمي.

وقعت عملية هجوم، صباح اليوم الثلاثاء، عند حاجز تياسير شمالي مدينة طوباس بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 8 من الجنود الإسرائيليين، في هجوم أحدث حالة استنفار أمني واسعة، فتحت على إثرها تحقيقات للكشف عن تفاصيل العملية والملابسات المحيطة بها.

وتمكن منفذ العملية من التسلل إلى المجمع العسكري القريب من حاجز تياسير الذي يعد منطقة انتشار لجيش اللاحتلال حيث ينفذ عملياته، ثم بدأ بإطلاق النار عليهم. ويُعتقد أن المنفذ كان يملك معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات الجنود وأماكنهم، ما جعله ينجح في استهدافهم بشكل مفاجئ، وذلك بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.