ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47 ألفًا و540 شهيدًا

وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في الـ7 من أكتوبر 2023، إلى 47 ألفًا و540 شهيدًا، وعدد المصابين إلى 111 ألفًا 618 مصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن جثامين 22 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 20 تم انتشالهم من تحت ركام المنازل والطرقات، وشهيدان متأثران بإصابتهما خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما وصلت 6 إصابات للمستشفيات.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.