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مسؤول بالإدارة الأمريكية: ترامب هو الرئيس الأكثر تأييدًا لإسرائيل

05:30 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، "مع قيادة الرئيس دونالد ترامب تتحسن شراكتنا التاريخية مع إسرائيل بسرعة كبيرة"، موضحًا أن ترامب هو الرئيس الأكثر تأييدًا لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تدهورًا في العلاقات مع إسرائيل، في إشارة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وقال المسؤول الأمريكي، إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحثان اليوم الثلاثاء الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فضلًا عن مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن ترامب يركز على إطلاق سراح الأسرى وضمان عدم قدرة حركة حماس على الاستمرار في الحكم، كما يعتقد أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق 10 إلى 15 عامًا.

وتأكيدًا على الدعم المطلق الذي يقدمه ترامب لإسرائيل، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الإثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي طلبت من الكونجرس الموافقة على إرسال قنابل ومعدات عسكرية لتل أبيب بقيمة مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن المبيعات المحتملة لإسرائيل تتضمن قنابل ومعدات عسكرية أخرى، وتشمل مبيعات الأسلحة المحتملة لتل أبيب 4700 قنبلة زنة ألف رطل.

وفور تنصيبه، أمر ترامب برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه قد حظرها سابقًا.

وكان بايدن قد حظر تلك الأسلحة عن إسرائيل بسبب الخوف من أن تستخدمها في الهجوم على مدينة رفح المكتظة بالسكان.

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