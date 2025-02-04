إعلان

الشرطة السويدية: إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مركز لتعليم الكبار

05:00 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الشرطة السويدية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أوريبرو (السويد) - (أ ب)

أفادت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، بإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بمركز لتعليم الكبار، ولم تتضح على الفور مدى خطورة الإصابات، ويقع مركز تعليم الكبار في مدينة أوريبرو على بعد نحو 200 كيلومتر غرب ستوكهولم.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية (تي تي)، دون أن تكشف عن مصدرها، أن الجاني قد انتحر.، ولم تؤكد الشرطة على الفور هذا التقرير، لكنها أعلنت اعتزامها عقد مؤتمر صحفي.

وتوفر مدرسة "كامبوس ريسبرجسكا " التي شهدت الهجوم فصولا دراسية للطلاب فوق 20 عاما، وفقا لموقعها الإلكتروني، كما تقدم فصول دراسة لتعليم السويدية للمهاجرين وتدريبا مهنيا.

ونقلت قناة "إس في تي نيوز" عن المعلمة لينا فارينمارك أنه كان هناك عدد قليل من الطلاب على نحو غير معتاد في المدرسة صباح اليوم، لأن العديد منهم غادر بعد أداء اختبار على مستوى البلاد، وأضافت أنها سمعت 10 طلقات نارية على الأرجح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة السويدية اصابة أشخاص إطلاق نار مركز لتعليم الكبار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يجتمع مع الرئيس التركي

إعلان

إعلان

هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات