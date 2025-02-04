الشرطة السويدية: إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مركز لتعليم الكبار

أوريبرو (السويد) - (أ ب)

أفادت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، بإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بمركز لتعليم الكبار، ولم تتضح على الفور مدى خطورة الإصابات، ويقع مركز تعليم الكبار في مدينة أوريبرو على بعد نحو 200 كيلومتر غرب ستوكهولم.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية (تي تي)، دون أن تكشف عن مصدرها، أن الجاني قد انتحر.، ولم تؤكد الشرطة على الفور هذا التقرير، لكنها أعلنت اعتزامها عقد مؤتمر صحفي.

وتوفر مدرسة "كامبوس ريسبرجسكا " التي شهدت الهجوم فصولا دراسية للطلاب فوق 20 عاما، وفقا لموقعها الإلكتروني، كما تقدم فصول دراسة لتعليم السويدية للمهاجرين وتدريبا مهنيا.

ونقلت قناة "إس في تي نيوز" عن المعلمة لينا فارينمارك أنه كان هناك عدد قليل من الطلاب على نحو غير معتاد في المدرسة صباح اليوم، لأن العديد منهم غادر بعد أداء اختبار على مستوى البلاد، وأضافت أنها سمعت 10 طلقات نارية على الأرجح.