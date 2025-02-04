"المعادن النادرة مقابل المساعدات العسكرية".. ترامب يكشف نواياه تجاه أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه يريد الحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل استمرار المساعدات الأمريكية الممنوحة إليها.

وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أضاف ترامب "نحن نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا، حيث سيؤمنون ما نقدمه لهم من معادن الأرض النادرة وغيرها من الأشياء"، وأعرب عن غضبه من أن أوروبا لم تقدم لأوكرانيا نفس مستوى المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السلطات الأوكرانية أبدت انفتاحها على فكرة تبادل إمداداتها من الليثيوم والتيتانيوم ومعادن الأرض النادرة الأخرى مقابل استمرار المساعدات الأمريكية، قائلًا "نحن نستثمر مئات المليارات من الدولارات، ولديهم معادن أرضية نادرة رائعة، وهم على استعداد للقيام بذلك".

واشتكى ترامب لفترة طويلة من العبء الذي تتحمله الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا، لكنه لم يوضح بالتفصيل خططه لوقف أو استمرار الدعم منذ توليه منصبه، لكن توضح هذه التصريحات نوايا ترامب تجاه كييف.

وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي "سنوقف الحرب السخيفة بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقتٍ سابق، قال ترامب، إن واشنطن تجري محادثات جادة مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معلنًا أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقد هدد ترامب، خلال تصريحات له الأسبوع الماضي، بفرض مستويات عالية من العقوبات على روسيا ورسوم جمركية على وارداتها إذا لم تتوصل موسكو إلى تسوية بشأن حرب أوكرانيا.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوج، أول أمس الأحد، إن الولايات المتحدة لديها خطة للضغط على روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع.

وفيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية، أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، تعليق برامج المساعدات الأمريكية الخارجية، بما في ذلك تلك الممنوحة لأوكرانيا، باستثناء المساعدات العسكرية لمصر وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.