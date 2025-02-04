مسؤول: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لتطبيق أقصى الضغوط على إيران

وكالات

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإعادة تطبيق "أقصى الضغوط" على إيران.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن قرار ترامب بشأن إيران يهدف لحرمانها من الحصول على سلاح نووي، كما يهدف إلى مواجهة "نفوذ إيران الخبيث".

وفي ديسمبر الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات لمنع حصول إيران على سلاح نووي، من بينها عمليات عسكرية تستهدف منشآت طهران النووية.