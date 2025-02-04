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حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" يطرح مشروع قانون يشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة

04:50 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

إيتمار بن غفير

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(وكالات)

قامت ‏كتلة "القوة اليهودية" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بطرح مشروع قانون ينص على تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة.

جاء طرح مشروع القانون الذي طرحه الحزب الذي يترأسه وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى كلا من مصر والأردن.

قابل مقترح ترامب، رفض مصري وأردني واسع، باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية، وإنهاء لمسألة حل الدولتين.

في المقابل، لاقى مقترح ترامب، تأييد واسع لدى اليمين الإسرائيلي الذي دعم بشدة المقترح الأمريكي.

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