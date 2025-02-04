إعلان

مسؤول أمريكي: ترامب يرى أنه من غير الإنساني إجبار الناس على العيش بغزة

04:39 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن غزة موقع مهدم وأنه من غير الإنساني إجبار الناس على العيش فيه.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن ترامب يعتقد أن إعادة إعمار غزة ستستغرق 10 إلى 15 عاما، مشددا على أن الرئيس الأمريكي يركز على إطلاق سراح الأسرى وضمان عدم قدرة حماس على الاستمرار في الحكم.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه مع قيادة الرئيس دونالد ترامب تتحسن شراكة الولايات المتحدة التاريخية مع إسرائيل بسرعة كبيرة.

وأشار المسؤول الأمريكي أن السنوات الأربع الماضية شهدت تدهورا في العلاقات بيننا وبين إسرائيل، لافتا إلى أن ترامب هو الرئيس الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحثان اليوم الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، كما سيناقشان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب غزة مقترح ترامب لتهجير غزة إعادة إعمار غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات