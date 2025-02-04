مسؤول أمريكي: ترامب يرى أنه من غير الإنساني إجبار الناس على العيش بغزة

وكالات

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن غزة موقع مهدم وأنه من غير الإنساني إجبار الناس على العيش فيه.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن ترامب يعتقد أن إعادة إعمار غزة ستستغرق 10 إلى 15 عاما، مشددا على أن الرئيس الأمريكي يركز على إطلاق سراح الأسرى وضمان عدم قدرة حماس على الاستمرار في الحكم.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه مع قيادة الرئيس دونالد ترامب تتحسن شراكة الولايات المتحدة التاريخية مع إسرائيل بسرعة كبيرة.

وأشار المسؤول الأمريكي أن السنوات الأربع الماضية شهدت تدهورا في العلاقات بيننا وبين إسرائيل، لافتا إلى أن ترامب هو الرئيس الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحثان اليوم الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، كما سيناقشان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.