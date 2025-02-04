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العاهل الأردني يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة

04:18 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الملك عبدالله الثاني

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عمان- (أ ش أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والبناء عليه لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وأهمية تكثيف الجهود الإنسانية الدولية لمضاعفة المساعدات لمناطق القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، اليوم الثلاثاء، بقصر الحسينية؛ لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين والثلاثي مع قبرص، والبناء على مخرجات القمة الأردنية القبرصية اليونانية التي عقدت أخيرًا في نيقوسيا.

وحذر الملك عبدالله الثاني - خلال اللقاء، وفقًا لبيان الديوان الملكي اليوم الثلاثاء - من خطورة التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

حضر اللقاء، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة.

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الملك عبدالله الثاني عمان غزة يورجوس يرابيتريتيس
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