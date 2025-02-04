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حركة فتح تطالب بإبعاد حماس عن الحكم بغزة لبدء الإعمار

04:16 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

حركة فتح

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(وكالات)

قالت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، إن أي جهود دولية لإعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة دون وجود السلطة الفلسطينية في القطاع، مشددة على ضرورة إنهاء سيطرة حركة حماس على غزة كشرط أساسي لانطلاق عمليات الإعمار.

وأضافت الحركة في تصريحات، أن المجتمع الدولي لن يتعاون مع حماس في ملف إعادة الإعمار، معتبرة أن الحل الوحيد لضمان تدفق المساعدات وإعادة البناء هو عودة السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع وتوحيد المؤسسات الرسمية تحت قيادتها.

وأوضحت فتح أن غياب السلطة عن غزة يمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي جهود دولية لإعادة البناء، داعية حماس إلى تقديم تنازلات سياسية تتيح إعادة توحيد الإدارة بين الضفة الغربية والقطاع، بما يضمن استقرار الأوضاع وتحقيق المصالحة الوطنية.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت بدء المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح مكتب بنيامين نتنياهو أنه وفد المفاوضات الإسرائيلي سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المفاوضات.

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