الأونروا: آلاف الفلسطينيين فروا من مخيم جنين للاجئين

جنيف/رام الله- (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء، بأن جميع السكان تقريبا بحي اللاجئين في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فروا بسبب الهجمات الإسرائيلية الشرسة التي استهدفت المسلحين الفلسطينيين في المنطقة.

وقالت الأونروا، إن نحو 30 ألف شخص لجأوا إلى المنطقة المحيطة.

ورغم ذلك، كشفت مصادر داخل المنطقة عن أعداد أقل من السكان النازحين، قائلين إن عدد الباقين هناك يقدر بنحو ألف شخص فقط.

وفي البداية، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقرير.

وقالت متحدثة باسم الأونروا إن نحو 100 مبنى في الحي تعرضت للتدمير أو الضرر الشديد بسبب التفجيرات القوية التي طالتها أمس الأحد.

وفي 21 يناير الماضي، شنت إسرائيل أكبر عملية عسكرية في المخيم منذ سنوات.

وقالت إسرائيل إن نحو 50 مقاومًا استشهدوا، في غارات جوية في غضون الأيام القليلة الماضية.

وأضافت إنه تم اعتقال أكثر من 100 مشتبه بهم ومصادرة عشرات الأسلحة وتدمير مئات العبوات الناسفة.

وبحسب تقارير فلسطينية، استشهد أيضا عدد من المدنيين.