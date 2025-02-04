هدنة حرب ترامب التجارية.. كيف تدارك زعماء أمريكا الشمالية أزمة الرسوم الجمركية؟

القاهرة- مصراوي:

حرب تجارية يسعى الجميع إلى تجنبها منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كرسي البيت الأبيض في ولايته الثانية، الذي لم يتأخر في تنفيذ وعده الانتخابي بفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، الخطوة التي سرعان ما اتخذها وفرض رسوم على صادرات كندا والمكسيك والصين، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين هذه الدول وأمريكا.

وقبل يوم من بدء تنفيذ القرار أعلنت الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها على الواردات من المكسيك وكندا، بعد توصل كلا البلدين إلى اتفاقات جديدة بشأن أمن الحدود، الرسوم المقترحة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وتبلغ 25 % على الواردات من المكسيك وكندا، و10 % فقط على صادرات الطاقة الكندية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الرسوم الجمركية التي اقترحها دونالد ترامب على السلع الكندية، "ستتوقف مؤقتًا لمدة 30 يومًا على الأقل بينما نعمل معًا"، موضحًا أن كندا ستنفذ "خطة حدودية بقيمة 1.3 مليار دولار"، لإضافة مروحيات وتكنولوجيا وأفراد جدد إلى الحدود، بالإضافة إلى "زيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل".

ولفت إلى أن "نحو عشرة آلاف فرد من أفراد الخطوط الأمامية يعملون على حماية الحدود، إضافة إلى أن كندا تقدم التزامات جديدة بتعيين مسؤول عن مكافحة الفنتانيل، وسندرج الكارتيلات [عصابات التهريب] على أنها إرهابية، ونضمن مراقبة الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإطلاق قوة ضاربة مشتركة بين كندا والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل وغسيل الأموال".

كما أفاد ترودو بأنه وقّع على توجيه استخباراتي جديد بشأن الجريمة المنظمة والفنتانيل، مدعوم بـ 200 مليون دولار.

بدوره، أكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت خطتها لفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، مقابل قيام كندا بالمزيد لمنع المخدرات غير المشروعة من دخول الولايات المتحدة.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها: "وافقت كندا على ضمان أمن حدودنا الشمالية"، مقتبسًا من تغريدة ترودو التي تعهد فيها الزعيم الكندي بإنفاق 1.3 مليار دولار كندي على تدابير أمن الحدود، وتعيين مسؤول للإشراف على الجهود الرامية إلى منع مبيعات عقار الفنتانيل وعصابات التهريب.

وأضاف ترامب: "أنا في غاية السعادة بهذه النتيجة الأولية، وستُعلق الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها يوم السبت لمدة 30 يومًا لمعرفة إن كان يمكن هيكلة صفقة اقتصادية نهائية مع كندا أم لا"، منهياً منشوره بـ "العدالة للجميع".

كما تراجعت مقاطعة أونتاريو، القلب الاقتصادي النابض لكندا، الاثنين عن قرار اتّخذته في اليوم نفسه يمنع الشركات الأمريكية من الحصول على عقود مع المؤسسات الحكومية، إذ قال رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد "لقد تجنّبنا مؤقتًا رسومًا جمركية كانت ستلحق ضررًا جسيمًا باقتصادنا، وهو أمر يمنحنا وقتًا للمفاوضات ولتهدئة الأعصاب، مضيفًا "إثر تعليق الولايات المتّحدة فرض رسوم جمركية، فإنّ أونتاريو ستعلّق أيضاً إجراءاتها الانتقامية".

وكان فورد قد أعلن صباح الاثنين أنّ الشركات الأمريكية ستُمنع اعتبارًا من تاريخه من الحصول على عقود مع أي مؤسسة حكومية في المقاطعة، ما سيجعل هذه الشركات "تخسر عشرات مليارات الدولارات من الواردات الجديدة"، موضحًا أنّ قرار المنع هذا اتّخذه ردًّا على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على المنتجات الكندية اعتبارًا من الثلاثاء، قائلاً: "لا يمكن إلقاء اللوم إلا على الرئيس ترامب".

بالإضافة إلى أن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، ألغى عقدًا محليًا بقيمة 100 مليون دولار كندي (66 مليون يورو) مع شركة ستارلينك التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من الرئيس الأمريكي

وبعد تعليق واشنطن فرض هذه الرسوم، قال فورد "لا تخطئوا الظن! كندا وأونتاريو ما تزالان تواجهان تهديد الرسوم الجمركية. نحن نشعر منذ الآن بتأثيرها"، مضيفًا "طالما أنّ علاقاتنا التجارية مع أكبر شريك تجاري لنا لا تزال غير مؤكدة، فسنشهد تجميد العديد من المشاريع المحتملة وتعرُّض مشاريع قيد التنفيذ للخطر".

وفي المكسيك قال الرئيس الأمريكي إنه أجرى محادثة ودية للغاية مع رئيسة المكسيك واتفقا على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، أن بلادها تجنبت الرسوم الجمركية الأمريكية "في الوقت الحالي"، بعد التوصل إلى اتفاق مع ترامب، إذ قالت إنها تحدثت إلى الرئيس الأمريكي صباح الإثنين، وتوصلا إلى اتفاق يؤجل تهديده بفرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة لمدة شهر على الأقل.

وأضافت شينباوم، في منشور على موقع "إكس"، "في المقابل وافقت المكسيك على تعزيز حدودها الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر نحو 10 آلاف من أفراد الحرس الوطني من أجل مكافحة الهجرة وتهريب المخدرات غير المشروعة.

Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:



1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025

وبعد وقت قصير من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، أعلن قادة المكسيك وكندا أنهما سيردان بفرض ضرائب انتقامية على البضائع الأمريكية، في حين قالت الصين إنها ستطعن على قرار ترمب أمام منظمة التجارة العالمية وستتخذ "تدابير مضادة" أخرى، كما أعلنت فرض رسوم جمركية، اليوم الثلاثاء على بعض الواردات الأمريكية بما في ذلك النفط الخام والآلات الزراعية والغاز الطبيعي المسال.