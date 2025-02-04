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وزير الخارجية: استقرار وأمن سوريا أولويات مصر الأساسية

02:57 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

بدر عبدالعاطي

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وكالات

تناول وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان ملفات عدة وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما بحث عبدالعاطي، خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة اليوم، مع فيدان الأوضاع في سوريا، حيث قال عبدالعاطي إن استقرار وأمن وسيادة ووحدة سوريا أولويات مصر الأساسية.

وتابع وزير الخارجية، "اتفقنا على ضرورة إطلاق عملية سياسية حقيقية شاملة في سوريا"، مؤكدًا أهمية ألا تكون سوريا مركزًا للتحريض أو التهديد لأي دولة من دول الجوار.

واستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، نظيره بدر عبد العاطي في العاصمة أنقرة.

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بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة سوريا
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