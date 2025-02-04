بسبب غزة.. إدارة ترامب تفتح تحقيقات واسعة في الجامعات الأمريكية

(وكالات)

كشفت وزارة التعليم الأمريكية، عن فتح تحقيقات جديدة في 5 جامعات أمريكية، بينها جامعتا كولومبيا وبيركلي، اللتان شهدتا احتجاجات واسعة تطالب بوقف الحرب على غزة.

ويأتي هذا التحرك تحت إشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توترات متزايدة في الحرم الجامعي بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيل.

ووفقًا للوزارة، فإن التحقيقات ستشمل جامعة نورث وسترن، وجامعة بورتلاند الحكومية، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة مينيسوتا، إلى جانب جامعة كولومبيا.

وقد امتدت المظاهرات المناهضة لإسرائيل من ولاية ماين إلى ألاسكا، وتحولت بعض المواجهات إلى اشتباكات عنيفة، خاصة في كولومبيا والجامعات الأخرى التي يجري التحقيق فيها.

وقال جريج ترينور، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الحقوق المدنية:"اليوم، تقوم الوزارة بتحذير الجامعات والكليات والمدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر: هذه الإدارة لن تتسامح مع استمرار اللامبالاة المؤسسية تجاه رفاهية الطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية، ولن تقف صامتة إذا فشلت الجامعات في محاربة الكراهية لليهودية".

من جانبه، أكد ليو تيريل، مساعد المدعي العام للحقوق المدنية، أن الوزارة ملتزمة بالقضاء على معاداة السامية في المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن تشكيل "فريق العمل لمكافحة معاداة السامية" يعكس التزام إدارة ترامب الجديد بمحاربة هذا الأمر.

ويتم التحقيق في هذه الجامعات بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحمي الطلاب من المضايقات والتمييز على أساس الأصل القومي والانتماء العرقي.

وشهدت جامعة كولومبيا تدقيقًا واسعًا بعد اندلاع احتجاجات طلابية أواخر أبريل 2024، حيث رفع الطلاب شعارات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، ما أدى إلى تدخل أمني مكثف في الحرم الجامعي.

في سياق متصل، دعا الرئيس ترامب إلى مراجعة شاملة لجميع الشكاوى المتعلقة بمعاداة السامية المقدمة إلى وزارة التعليم منذ 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك القضايا التي تم حلها أو المعلقة خلال فترة حكم الرئيس السابق جو بايدن. كما شجع وزارة العدل على اتخاذ إجراءات صارمة لإنفاذ قوانين الحقوق المدنية.