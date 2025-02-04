وزيرة إسرائيلية تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو حال الدخول بالمرحلة الثانية من الصفقة

(وكالات)

هددت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، اليوم الثلاثاء، بأنها ستسعى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا قرر الأخير المضي قدمًا في المرحلة الثانية من الصفقة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاءت هذه التهديدات في ظل رفض الأوساط اليمينية الإسرائيلية إنهاء الحرب على قطاع غزة، ما يهدد استقرار الحكومة الائتلافية الحالية.

وتعد ستروك من أبرز الشخصيات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية، وهي تمثل تيارًا قويًا يدعو لاستمرار العمليات العسكرية في غزة وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر مكتب بنيامين نتنياهو بيانًا، قال فيه إنه سيتم إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المنتظر، أن يجتمع نتنياهو، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، من أجل مناقشة صفقة غزة.