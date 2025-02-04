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السودان.. قتلى وجرحى جراء قصف الدعم السريع مدينة أم روابة

01:27 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

السودان

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وكالات

أفادت مصادر محلية سودانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع قتلى وجرحى في قصف لميليشيا الدعم السريع استهدف مدينة أم روابة بشمال كردفان.

وسيطرت القوات المسلحة السودانية على مدينة أم روابة، يوم الخميس الماضي، كما تمكنت أمس الإثنين من السيطرة على قريتين في الاتجاه الغربي لأم روابة.

وقال مجلس السيادة، في بيان إن "البرهان وصل إلى أم روابة ضمن زيارته لولاية شمال كردفان، حيث تفقد قوات متحرك الصياد في المدينة بعد تطهيرها من الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار فيها".

وأمس الإثنين، اتهم الجيش السوداني الدعم السريع بشن قصف مدفعي يوم الأحد الماضي على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان أوقع 67 قتيلًا هم، 30 امرأة و17 طفلًا و20 من الرجال.

وأشارت قيادة الفرقة السادسة مشاة بالجيش السوداني في بيان إلى وقوع معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بالمحور الشرقي من مدينة الفاشر أمس واليوم.

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السودان مدينة أم روابة القوات المسلحة السودانية
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