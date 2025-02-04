وزير الداخلية السوري الأسبق: سلمت نفسي للسلطات طواعية

وكالات

قال وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار، اليوم الثلاثاء، إنه سلم نفسه للسلطات طواعية، وفق تصريحات أدلى بها إلى قناة (العربية/الحدث).

ويُعتبر الشعار أحد أبرز الضالعين في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري بسجن صيدنايا سئ السمعة عام 2008.

وتولى محمد الشعار وزارة الداخلية، بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011، وتم إدراجه ضمن قوائم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ منتصف 2011، حيث يخضع للعقوبات.