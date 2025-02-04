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الأمين العام السابق للناتو ستولتنبرج يتولى حقيبة وزارة المالية في النرويج

01:23 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

ينس ستولتنبرج

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أوسلو- (أ ب)

قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء إنه سيعود إلى الحكومة في بلاده النرويج، حيث سيتولى منصب وزير المالية.

وتولى ستولتنبرج منصب الأمين العام للحلف في عام 2014، حتى سلم المنصب للأمين العام الحالي مارك روته مطلع أكتوبر 2023.

وكان ستولتنبرج قد تولى منصب رئيس وزراء النرويج قبل أن يقود الناتو.

وتأتي عودة ستولتنبرج للحكومة عقب انقسام الائتلاف الحكومي النرويجي الأسبوع الماضي إثر إعلان الشريك الأصغر حزب الوسط انسحابه، بسبب خلاف يتعلق بقواعد سوق الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

هذا المحتوى من

AFP

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ينس ستولتنبرج وزارة المالية أوسلو
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