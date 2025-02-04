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تسلل ليلًا وفاجئ الاحتلال صباحًا.. ماذا حدث في عملية حاجز تياسير؟

12:59 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

عملية حاجز تياسير

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كتبت- سلمى سمير:

في حادثة شهدتها الضفة الغربية، تحديدًا عند حاجز تياسير شمالي مدينة طوباس، وقعت عملية هجومية في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، أسفرت عن إصابة 8 من الجنود الإسرائيليين، في هجوم أحدث حالة استنفار أمني واسعة، فتحت على إثرها تحقيقات للكشف عن تفاصيل العملية والملابسات المحيطة بها.

تمكن منفذ العملية من التسلل إلى المجمع العسكري القريب من حاجز تياسير الذي يعد منطقة انتشار للجيش الإسرائيلي حيث ينفذ عملياته، ثم بدأ بإطلاق النار عليهم. ويُعتقد أن المنفذ كان يملك معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات الجنود وأماكنهم، ما جعله ينجح في استهدافهم بشكل مفاجئ، وذلك بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية قولها، إن الهجوم وقع على مرحلتين، الأولى على حاجز تياسير نفسه، والثانية داخل الحصن العسكري. وقالت الصحيفة إن المنفذ كان يرتدي سترة واقية من الرصاص، مما سمح له بالتحصن داخل المجمع العسكري بعد اختراقه.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الهجوم كان مُعدًا بشكل جيد، حيث كان من بين تفاصيل العملية استخدام المنفذ سترة واقية من الرصاص، وكان الهجوم مُنسقًا ليشمل إطلاق النار من داخل الحصن العسكري أيضًا.

كانت كل الإصابات الواقعة في الهجوم من جانب قوات الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مؤخرًا كجزء من تعزيزات عسكرية في المنطقة، ومن بين المصابين قائد كتيبة صنفت إصابته بـ "الخطيرة"، وفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية كشفت أن المنفذ ارتدى زيًا مموهًا للوصول إلى الموقع العسكري وتنفيذ الهجوم، بينما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الهجوم تم التخطيط له بشكل جيد، حيث اضطر الجيش الإسرائيلي لعدم استخدام الطائرات المسيرة التي كانت تحلق في المنطقة أثناء الاشتباك خشية إصابة الجنود.

وعلى خلفية العملية، تم إرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة، وأغلقت السلطات الإسرائيلية حاجز تياسير، في وقت فتحت فيه القيادة العسكرية تحقيقًا موسعًا حول الحادث. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المقبلة عن مزيد من التفاصيل بشأن العملية وأسبابها، بينما يتابع الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء استكمال عمليات البحث في المنطقة.

وبعد اشتباكات مسلحة وتبادل للأعيرة النارية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منفذ العملية، الذي قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه فلسطيني، دون التمكن من الكشف عن هويته حتى الآن.

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