روسيا: الجولان ستظل سورية رغم مخططات إسرائيل للبقاء فيها

وكالات



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن هضبة الجولان ستظل أرضًا سورية رغم مخططات إسرائيل للبقاء فيها، مضيفًا "يجب علينا تجنب استمرار الأزمة والنزاع، وينبغي التصدي لمحاولة الغرب إزاحة روسيا والصين وإيران عن سوريا.



وأكد لافروف أن إقامة دولة فلسطينية على أساس القرارات الدولية هي الأولوية القصوى لحل الأزمات، مشيرًا إلى أن 46 ألف مدني فلسطيني خسروا حياتهم في قطاع غزة، وهذا أكبر من عدد ضحايا الصراع في أوكرانيا.



وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن الوسطاء مصر وقطر كان لهما دور رئيسي مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، وأن نجاح تحقيق وقف إطلاق النار سيدفع إلى تهيئة الظروف لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة، كون الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية كارثية للغاية.



ويأتي حديث لافروف، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل، فعندما سُئل عن تأييده لضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب: "إسرائيل صغيرة جدًا في الشرق الأوسط، مثل رأس هذا القلم مقارنة بالطاولة. هذا ليس جيدًا!". وأضاف: "إنها قطعة أرض صغيرة جدًا. إنه لأمر مدهش ما تمكنوا من فعله عندما تفكر في الأمر. هناك الكثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدًا، لا شك في ذلك".



كما وسعت إسرائيل عملياتها الاستيطانية في هضبة الجولان السوري المحتل في ديسمبر الماضي، بعد توغل قوات الاحتلال في المنطقة العازلة عقب انسحاب الجيش السوري منها.



