قبل لقاء الشرع وأردوغان.. مصادر تكشف اتفاق مهم بين سوريا وتركيا

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية، عن 4 مصادر مطلعة قولهم، إنه من المتوقع أن يجري الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الثلاثاء، بشأن اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.

وتدعم تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ فترة طويلة المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في أواخر ديسمبر في هجوم خاطف قاده الفصيل الذي تزعمه الشرع.

وتستعد تركيا للقيام بدور رئيسي في سوريا الجديدة وملء الفراغ الذي خلفته إيران.

وأضافت المصادر لـ"رويترز"، إن الاتفاق ربما يؤدي إلى إنشاء تركيا قواعد جوية جديدة في سوريا واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية والقيام بدور قيادي في تدريب قوات الجيش السوري الجديد، لافتة إلى أنه غير متوقع إتمام الاتفاق اليوم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن ترتيب دفاعي استراتيجي لقادة سوريا الجدد.

والمصادر وهي مسؤول أمني سوري ومصدران أمنيان أجنبيان موجودان في دمشق ومسؤول مخابراتي إقليمي كبير، شرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وكانت القيادة السورية الجديدة اتخذت قرارا بحل الجيش ومختلف الفصائل العسكرية وتعمل حاليا على دمجها في قيادة عسكرية جديدة.





