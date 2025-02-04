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الشرع يزور تركيا اليوم لإجراء محادثات مع أردوغان

12:24 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

أحمد الشرع

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اسطنبول- (د ب أ)

من المنتظر وصول الرئيس المؤقت لسوريا أحمد الشرع، إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، في ثاني زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد.

ومن المقرر عقد اللقاء بأنقرة في وقت لاحق اليوم، بحسب ما ذكره مكتب أردوغان.

ونشر مكتب الاتصالات الخاص بأردوغان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الشرع وأردوغان سوف يبحثان آخر المستجدات في سوريا، والخطوات المشتركة من أجل "التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدامين في سوريا".

وأضاف البيان أن تركيا تأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية "التي أعيد تأسيسها بعد أن استعادت سوريا حريتها".

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أحمد الشرع تركيا أردوغان
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