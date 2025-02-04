الرسوم الجمركية.. المكسيك تنشر 10 آلاف جندي على الحدود مع الولايات المتحدة

(وكالات)

كشفت المكسيك عن خطة لنشر 10 آلاف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأجيل فرض الرسوم الجمركية التي كان قد هدد بفرضها على الواردات المكسيكية.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، عن تأجيل فرض هذه الرسوم لمدة شهر تقريبًا، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد تطبيق التعريفات الجمركية.

وفي اتصال هاتفي جرى بين ترامب وشينباوم، أمس الاثنين، تم الاتفاق على أن تقوم المكسيك ببذل المزيد من الجهود لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في مقابل أن تكثف الولايات المتحدة من إجراءاتها لمنع تدفق الأسلحة النارية إلى المكسيك.

وأكدت شينباوم أن المحادثات بين المسؤولين في البلدين قد بدأت بشأن قضايا أوسع تتعلق بالتجارة والأمن.

من جانبه، أعلن ترامب عن تفاصيل الصفقة في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث وصف مكالمته مع شينباوم بأنها كانت "ودية للغاية".

وأشار ترامب، إلى أن المكسيك ستقوم على الفور بإرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود لوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنه تم الاتفاق على تعليق التعريفات الجمركية المخطط لها لمدة شهر، حيث ستجرى خلال هذه الفترة مفاوضات تحت إشراف وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من المكسيك.

تأتي هذه الصفقة بعد أيام قليلة من إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، ورسوم بنسبة 10% على الصين.