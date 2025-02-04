"إسرائيل صغيرة كرأس القلم".. مخاوف من مخطط أمريكي بشأن الضفة بعد تصريح لترامب

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه إسرائيل بأنها "دولة صغيرة" مشبهاً إياها بـ "رأس القلم"، مما أثار تساؤلات حول سياسات الولايات المتحدة المستقبلية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الأنباء المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

سُئل ترامب عن ضم الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي، فتجنب الرد المباشر وأجاب بطريقة أخرى



“هل ترى هذا القلم، هذا القلم الرائع؟ طاولتي تمثل الشرق الأوسط، وطرف القلم هو إسرائيل. أستخدمه كتشبيه. إنها قطعة أرض صغيرة، ومن المذهل ما تمكنوا من تحقيقه.



الشيء "المذهل! " الذي فعلته… pic.twitter.com/e09LtblNwh — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 3, 2025

وعندما سئل ترامب، عن تأييده لضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب: "إسرائيل صغيرة جدًا في الشرق الأوسط، مثل رأس هذا القلم مقارنة بالطاولة. هذا ليس جيدًا!". وأضاف: "إنها قطعة أرض صغيرة جدًا. إنه لأمر مدهش ما تمكنوا من فعله عندما تفكر في الأمر. هناك الكثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدًا، لا شك في ذلك".

#ترامب يمثّل اسرائيل بالقلم الرائع ، والشرق الأوسط بالمكتب الكبير ، وبما أن اسرائيل صغيرة كرأس القلم والشرق الأوسط كبير كالمكتب لابد أن تتوسع .



المخطط خطييير . ! pic.twitter.com/MhtMcVp1N0 — يـحــيــى 🇸🇦 👨🏻‍🦯🐪 (@yahia_m_e) February 4, 2025

وقد انتشر الفيديو الخاص بتصريح ترامب بسرعة على منصة "إكس"، حيث اعتبره العديد من الناشطين تصريحًا مثيرًا للقلق ويكشف عن توجهات ترامب المستقبلية في المنطقة. في المقابل، أشار البعض إلى أن حل الدولتين أصبح من الصعب تحقيقه، وأن الضفة الغربية قد تصبح جزءًا من إسرائيل.

فيديو جديد للرئيس الأمريكي ترامب

الصحفيه بتسأله هل تدعم ضم الضفه الغربيه

فكانت الاجابه قالها هذه طاوله كأنها الشرق الأوسط وحط القلم علي الطاوله وقال هذه إسرائيل انها مساحه صغيره جدا وهذا ليس جيدا.

هو شبه الشرق الأوسط بالطاوله والقلم علي الطاوله مساحه إسرائيل يعني عاوز يوسعها pic.twitter.com/kdqZ9N1EQf — amr rashad (@dawd_rshad) February 3, 2025

ترامب متحدثا عن الكيان والسعي لضم الضفة الغربية: "اسرائيل هي قطعة أرض صغيرة. كمثال، مكتبي هو الشرق الأوسط، وأعلى القلم هو إسرائيل. هذا ليس جيدا. إنها قطعة صغيرة من الأرض. ما فعلوه مذهل".

الشراكة الأميركية في الحلم الصهيوني بإسرائيل الكبرى أصبح علني وحل الدولتين أصبح من… pic.twitter.com/V8iXar5HkA

وبعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي بعد توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير الماضي، يصبح نتنياهو أو زعيم أجنبي يلتقي ترامب بعد تنصيبه.

هل ستعطي الكيان الصهيوني اراضي جديدة؟!



دونالد ترامب يُجيب : الشرق الاوسط هو مكتبي واسرائيل هي رأس قلمي.. انها دولة صغيرة وهذا ليس عادل pic.twitter.com/3Unk3OHzwn — MUAYAD ALZAMIL (@Muayad_platform) February 4, 2025

وتهدف المحادثات بين الجانبين إلى الترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.