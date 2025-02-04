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"إسرائيل صغيرة كرأس القلم".. مخاوف من مخطط أمريكي بشأن الضفة بعد تصريح لترامب

11:55 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

ترامب

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه إسرائيل بأنها "دولة صغيرة" مشبهاً إياها بـ "رأس القلم"، مما أثار تساؤلات حول سياسات الولايات المتحدة المستقبلية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الأنباء المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وعندما سئل ترامب، عن تأييده لضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب: "إسرائيل صغيرة جدًا في الشرق الأوسط، مثل رأس هذا القلم مقارنة بالطاولة. هذا ليس جيدًا!". وأضاف: "إنها قطعة أرض صغيرة جدًا. إنه لأمر مدهش ما تمكنوا من فعله عندما تفكر في الأمر. هناك الكثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدًا، لا شك في ذلك".

وقد انتشر الفيديو الخاص بتصريح ترامب بسرعة على منصة "إكس"، حيث اعتبره العديد من الناشطين تصريحًا مثيرًا للقلق ويكشف عن توجهات ترامب المستقبلية في المنطقة. في المقابل، أشار البعض إلى أن حل الدولتين أصبح من الصعب تحقيقه، وأن الضفة الغربية قد تصبح جزءًا من إسرائيل.

ترامب متحدثا عن الكيان والسعي لضم الضفة الغربية: "اسرائيل هي قطعة أرض صغيرة. كمثال، مكتبي هو الشرق الأوسط، وأعلى القلم هو إسرائيل. هذا ليس جيدا. إنها قطعة صغيرة من الأرض. ما فعلوه مذهل".
الشراكة الأميركية في الحلم الصهيوني بإسرائيل الكبرى أصبح علني وحل الدولتين أصبح من… pic.twitter.com/V8iXar5HkA

وبعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي بعد توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير الماضي، يصبح نتنياهو أو زعيم أجنبي يلتقي ترامب بعد تنصيبه.

وتهدف المحادثات بين الجانبين إلى الترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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