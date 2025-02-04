إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوية منفذ عملية حاجز "تياسير" مجهولة

(وكالات)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن هوية منفذ عملية حاجز تياسير لا تزال مجهولة حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن التفاصيل.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن تحقيقات الجيش أن المنفذ تسلل إلى الموقع العسكري في ساعات الليل، مفاجئًا الجنود عند شروق الشمس.

من جانب آخر، أكدت إذاعة الجيش أن المنفذ كان يمتلك معلومات استخباراتية دقيقة حول الموقع العسكري، بما في ذلك تحركات الجنود وأماكنهم، وهو ما يوضح التخطيط المسبق للعملية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد حول هوية المنفذ وأبعاد القضية.

وفي وقت سابق اليوم، وقعت عملية إطلاق نار عند حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن إصابة 6 إسرائيليين.