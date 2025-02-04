إعلان

إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوية منفذ عملية حاجز "تياسير" مجهولة

11:36 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

حاجز تياسير أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن هوية منفذ عملية حاجز تياسير لا تزال مجهولة حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن التفاصيل.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن تحقيقات الجيش أن المنفذ تسلل إلى الموقع العسكري في ساعات الليل، مفاجئًا الجنود عند شروق الشمس.

من جانب آخر، أكدت إذاعة الجيش أن المنفذ كان يمتلك معلومات استخباراتية دقيقة حول الموقع العسكري، بما في ذلك تحركات الجنود وأماكنهم، وهو ما يوضح التخطيط المسبق للعملية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد حول هوية المنفذ وأبعاد القضية.

وفي وقت سابق اليوم، وقعت عملية إطلاق نار عند حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن إصابة 6 إسرائيليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عملية حاجز تياسير جيش الاحتلال إذاعة الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات