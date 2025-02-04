اتفاق غزة.. إسرائيل تستعد لإرسال وفد المفاوضات للدوحة لمواصلة المباحثات

(وكالات)

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل بصدد إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وذكر المكتب في بيان عقب اجتماع نتنياهو مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أن الاجتماع كان "إيجابيًا ووديًا".

وأوضح البيان أن الوفد الإسرائيلي سيغادر إلى الدوحة في نهاية الأسبوع لمواصلة المفاوضات حول تنفيذ وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن نتنياهو سيعقد اجتماعًا مع "الكابينت" بعد عودته من واشنطن لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق وتحديد مسار المفاوضات المستقبلية.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه كان يفترض وصول الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، أمس الاثنين، لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان موقع "والا" الإسرائيلي، قد ذكر، أنه نتنياهو أجل، إرسال وفد مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو يريد انتظار انتهاء زيارته للولايات المتحدة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له يوم الاثنين أنه لا يمكن ضمان صمود وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، بينما أشار المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أن الوضع في غزة مستقر حاليًا، وأن جميع الأطراف ملتزمة بإطلاق سراح الرهائن.

وصرح ويكوف بأن "تنفيذ وقف إطلاق النار مستمر، والالتزام بإطلاق سراح الأسرى ما يزال قائمًا".





