إصابات وأضرار جراء انفجار مستودع للذخيرة بشرق سوريا

دمشق- (د ب أ)

أصيب أربعة أشخاص جراء انفجار مستودع للذخيرة في دير الزور بشرق سوريا.

ووفق ما أورده "تلفزيون سوريا" اليوم الثلاثاء ، "شهدت مدينة دير الزور، مساء يوم الاثنين، انفجارات ضخمة ناجمة عن انفجار مستودع للأسلحة والذخائر تابع لفصيل أحرار الشرقية في حي الجورة وسط المدينة"، مشيرا إلى أن الانفجارات المتتالية سمع دويها في عموم أرجاء مدينة دير الزور.

وأوضح أن "الحادثة أدت إلى إصابة ثلاثة عناصر من الفصيل بجروح خفيفة بعد أن ألقوا بأنفسهم من شرفة المبنى لحظة وقوع الانفجار، بالإضافة إلى إصابة أحد عناصر الدفاع المدني بحالة اختناق أثناء محاولته السيطرة على الحرائق التي اندلعت جراء الانفجار.

وأكدت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر السوري، أنها تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في الموقع، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادثة.

ولم تتضح بعد الأسباب الحقيقية وراء وقوع الانفجار، إلا أن هذه الحادثة تُعد الثانية من نوعها خلال 48 ساعة فقط، حيث شهدت المدينة انفجاراً مماثلاً لمستودع ذخائر آخر.