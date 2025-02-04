الاستخبارات الكورية الجنوبية: انسحاب قوات الشمال من جبهة القتال في كورسك منذ منتصف يناير

سول- (د ب أ)

قالت هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن قوات كوريا الشمالية التي تم نشرها لدعم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، اختفت على ما يبدو من جبهة القتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة بين الدولتين منذ منتصف يناير الماضي.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة كشفت عن معلومات استخباراتية، أكدت تقريرا نشرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين، أفاد بأنه تم سحب جنود كوريا الشمالية الذين قاتلوا إلى جانب القوات الروسية في المعارك ضد أوكرانيا من الخطوط الأمامية في منتصف يناير الماضي، وذلك بسبب تكبدهم لخسائر فادحة.

وأضافت هيئة الاستخبارات الوطنية أنه، "منذ منتصف يناير، لم تظهر أي علامات تدل على مشاركة القوات الكورية الشمالية المنتشرة في منطقة كورسك الروسية في المعارك".

وأيدت هيئة الاستخبارات التقرير الإخباري، وقالت إنه يبدو أن الخسائر الفادحة هي أحد أسباب انسحاب القوات الكورية الشمالية، مضيفة أنه تجري حاليا جهود لتحديد السبب الحقيقي.

يشار إلى أن هناك تقديرات أكدت إرسال كوريا الشمالية نحو 11 ألف جندي لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ويعتقد أن 300 من بين هؤلاء الجنود لقوا حتفهم وأصيب نحو 2700 آخرين، حسبما أبلغت هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أعضاء البرلمان.