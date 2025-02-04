أول ظهور علني لـ زوجة أحمد الشرع (فيديو)

وكالات

خلال الساعات القليلة الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهد تظهر السيدة لطيفة، زوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لدخولهما معا إلى الكعبة المشرفة.

🔻 سيدة سوريا الأولى تظهر بجانب زوجها سيادة الرئيس أحمد الشرع



الله يرضى عنك ويحفظك يا سيدتنا الأولى ويخليلك هالجوهرة 🫡 pic.twitter.com/8kNoUNd8yV — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) February 3, 2025

وجاء هذا الظهور بعد أيام فقط من كشف الشرع هوية زوجته أمام وفد من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة، مؤكدا بحزم أنها زوجته الوحيدة، وأنها تحظى بكل حبه وتقديره، وذلك في محاولة لوضع حد للشائعات التي أثيرت حول تعدد زوجاته.

وظهر الشرع، الإثنين، في مقطع فيديو متداول خلال دخوله وخروجه من الكعبة المشرفة في الحرم بمكة المكرمة.

ووصل إلى مدينة جدة في السعودية، الإثنين، لأداء مناسك العمرة وذلك في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه.

وزار الشرع العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.