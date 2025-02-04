تفاصيل جديدة عن منفذ عملية تياسير.. سيطر على موقع عسكري ونفذ كمينًا محكمًا

(وكالات)

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن منفذ عملية حاجز "تياسير" تمكن من اختراق التحصينات العسكرية والسيطرة على الطابق العلوي من البرج العسكري، حيث خاض اشتباكًا مباشرًا مع الجنود داخل الموقع.

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن المنفذ كان يرتدي زيًا مموهًا، ما ساعده على التسلل والوصول إلى موقع الهجوم دون إثارة الشبهات.

كما أوضح التحقيق أن منفذ العملية نصب كمينًا خارج المعسكر قبل تنفيذ الهجوم، حيث أطلق النار على أحد الجنود قبل أن يقتحم الموقع العسكري.

من جانبها نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن تحقيقات أولية أجراها الجيش الإسرائيلي، أن هجوم تياسير كان منظمًا ومدروسًا، وتم تنفيذه على مرحلتين، شملت الأولى إطلاق النار عند الحاجز، بينما امتدت الثانية إلى داخل التحصينات العسكرية.

وبحسب التقرير، جهز منفذ الهجوم نفسه بوسائل حماية، وارتدى سترة واقية من الرصاص، وتمكن من اختراق التحصينات العسكرية، مما سمح له بالتحصن داخل الموقع وفتح النار من الداخل.

وذكرت القناة العبرية، أن جميع المصابين في العملية هم من عناصر الجيش الإسرائيلي، وبلغ عددهم 6 أشخاص.

ووقعت عملية حاجز تياسير، في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.