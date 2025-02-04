إعلام إسرائيلي: منفذ عملية تياسير اخترق التحصينات وأوقع إصابات بين الجنود

(وكالات)

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن تحقيقات أولية أجراها الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم الذي استهدف حاجز تياسير في الضفة الغربية كان منظمًا ومدروسًا، وتم تنفيذه على مرحلتين، شملت الأولى إطلاق النار عند الحاجز، بينما امتدت الثانية إلى داخل التحصينات العسكرية.

ووفقًا للتقرير، فقد كان منفذ الهجوم مجهزًا بوسائل حماية، حيث ارتدى سترة واقية من الرصاص، وتمكن من اختراق التحصينات العسكرية، مما سمح له بالتحصن داخل الموقع وفتح النار من الداخل.



وأكدت التحقيقات، بحسب القناة العبرية، أن جميع المصابين في العملية هم من عناصر الجيش الإسرائيلي.

وفي أعقاب الهجوم، توجه قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي إلى الموقع، حيث صدرت أوامر بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات العملية، التي تأتي وسط تعزيزات عسكرية مكثفة على الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية.



وأسفرت عملية حاجز تياسير عن إصابة 6 إسرائيليين، بينما علقت حركة حماس بالقول إن العملية رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال بالضفة.





